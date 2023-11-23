Экс-игрок «Ростова» Нтумба: «В 58 лет меня будет тошнить от футбола»
Экс-нападающий «Ростова» Артем Нтумба в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.
— Вашему тренеру Дмитрию Кузнецову 58 лет. Сможешь ли ты в этом возрасте так же выйти на поле?
— Боюсь, в 58 лет меня будет так тошнить от футбола, я даже о нем думать не буду. На вилле где-то загорать на Бали или где-то еще с кубинской сигарой и думать: «Какую же я кайфовую жизнь проживаю».
— Что с твоей карьерой?
— Хочется вернуться в профессиональный футбол. Я вернусь, знаю об этом точно. Просто нужно время.
— Были ли у тебя предложения?
— Были, но, думаю, еще будут. Все было нормально с разрешением. Кому надо, тот это знает. Ко мне пока никаких вопросов нет. Сейчас выйду на поле и дай бог докажу свою состоятельность после травмы. Увидим.
— В каких отношениях остался с «Ростовом»?
— Я ни с кем не общался, честно скажу. Наверное, если увижусь, всем пожму руку.
С 2023 года 20-летний футболист выступал на правах аренды за «Велес». Он провел только 1 матч в первой лиге. В апреле Нтумба сыграл за 2DROTS в матче медиалиги против FC BUS и получил травму. Позже владелец «Велеса» Евгений Шиленков сообщил, что никто не давал футболисту разрешение выступать за медийный клуб.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3