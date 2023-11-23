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Сегодня, 12:30

Экс-игрок «Ростова» Нтумба: «В 58 лет меня будет тошнить от футбола»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Ростова» Артем Нтумба в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.

— Вашему тренеру Дмитрию Кузнецову 58 лет. Сможешь ли ты в этом возрасте так же выйти на поле?

— Боюсь, в 58 лет меня будет так тошнить от футбола, я даже о нем думать не буду. На вилле где-то загорать на Бали или где-то еще с кубинской сигарой и думать: «Какую же я кайфовую жизнь проживаю».

— Что с твоей карьерой?

— Хочется вернуться в профессиональный футбол. Я вернусь, знаю об этом точно. Просто нужно время.

— Были ли у тебя предложения?

— Были, но, думаю, еще будут. Все было нормально с разрешением. Кому надо, тот это знает. Ко мне пока никаких вопросов нет. Сейчас выйду на поле и дай бог докажу свою состоятельность после травмы. Увидим.

— В каких отношениях остался с «Ростовом»?

— Я ни с кем не общался, честно скажу. Наверное, если увижусь, всем пожму руку.

С 2023 года 20-летний футболист выступал на правах аренды за «Велес». Он провел только 1 матч в первой лиге. В апреле Нтумба сыграл за 2DROTS в матче медиалиги против FC BUS и получил травму. Позже владелец «Велеса» Евгений Шиленков сообщил, что никто не давал футболисту разрешение выступать за медийный клуб.

ФК 2Drots
ФК Ростов
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Все футболисты «Спартака» вернулись из расположения национальных сборных

Жирков объяснил, почему завершил карьеру футболиста
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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