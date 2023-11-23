Все футболисты ЦСКА, кроме Давилы, вернулись из расположения национальных сборных

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», когда футболисты, вызванные в национальные сборные, вернутся в расположение команды.

«Сегодня уже тренировались Келлвен и Аббос Файзуллаев. Еще со вчерашнего дня все игроки сборной России, основной (Федор Чалов и Иван Обляков. — Прим. «СЭ») и молодежной (Михаил Рядно, Матвей Лукин, Матвей Кисляк. — Прим. «СЭ»), также приступили к занятиям. Виктор Мендес прилетел, несмотря на все логистические трудности, в Москву еще позавчера, что стало возможным из-за красной карточки в первом матче за сборную Чили. А Виктор Давила, который вчера принял участие в матче своей национальной сборной, завтра утром будет уже на базе нашего клуба», — сказал Брейдо «СЭ».

ЦСКА набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Ближайший матч красно-синие проведут дома 25 ноября против «Динамо».