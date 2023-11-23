Клубы РПЛ проголосовали за изменения регламента для привлечения иностранных судей

Клубы РПЛ на общем собрании, которое состоялось 23 ноября, проголосовали за изменение регламента, чтобы привлекать иностранных арбитров, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, речь идет об обмене арбитрами с зарубежными федерациями. В РПЛ смогут работать судьи из Белоруссии, Катара и Саудовской Аравии. Договоренность достигнута на два сезона.

После окончания первого круга лидером РПЛ с 32 очками является «Краснодар». На втором месте идет «Зенит» (30 очков), на третьем — «Динамо» (25).