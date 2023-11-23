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Сегодня, 18:27

Мор рассказал, как «Спартаку» победить «Балтику»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча против «Балтики» в 16-м туре РПЛ.

«Надеюсь, «Спартак» включит морально-волевые качества в матче с «Балтикой». Хочется, чтобы критика, которая была после матча в Воронеже, дошла до футболистов, и они будут играть не как вот эти мальчики-одуванчики, которые всего боятся, а будут идти без страха, глаза в глаза, стыки, ноги не убирать.

Если в этой игре «Спартак» не уступит «Балтике» в мужских качествах, то выиграет. Для этого нужно не уступить в настрое», – цитирует Мора «РБ Спорт».

«Спартак» на выезде сыграет с «Балтикой» в 16-м туре РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 25 ноября. После завершения первого круга красно-белые с 24 очками занимают шестое место в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Эдуард Мор
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Все футболисты ЦСКА, кроме Давилы, вернулись из расположения национальных сборных
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
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 - : -
26.11 16:30
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