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«Все еще впереди». Кикнадзе недоволен ничьей «Локо» в матче со «Спартаком»

8 июля 2020, 22:37
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Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Все еще впереди, — сказал Кикнадзе. — Довольны ли результатом? Нет. (Севастиан Терлецкий)

«Локо» в третий раз подряд сыграл вничью и продлил беспроигрышную серию при Марко Николиче до пяти игр. Красно-белые, напротив, не могут выиграть четыре встречи подряд (2 ничьи, 2 поражения).

В таблице РПЛ «Локомотив» остался вторым, «Спартак» опустился на седьмую строчку.

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