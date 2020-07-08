«Все еще впереди». Кикнадзе недоволен ничьей «Локо» в матче со «Спартаком»
8 июля 2020, 22:37
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).
— Все еще впереди, — сказал Кикнадзе. — Довольны ли результатом? Нет. (Севастиан Терлецкий)
«Локо» в третий раз подряд сыграл вничью и продлил беспроигрышную серию при Марко Николиче до пяти игр. Красно-белые, напротив, не могут выиграть четыре встречи подряд (2 ничьи, 2 поражения).
В таблице РПЛ «Локомотив» остался вторым, «Спартак» опустился на седьмую строчку.
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