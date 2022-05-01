Вратарь «Спартака» Селихов получил желтую карточку в матче с «Крыльями Советов» за фол за пределами штрафной

Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил желтую карточку в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

На 42-й минуте игры голкипер вышел за пределы штрафной и нарушил правила на полузащитнике самарцев Романе Ежове, схватив его руками.

Отметим, что ВАР изучал момент, но не стал предлагать главному арбитру матча Евгению Турбину посмотреть повтор и поддержал решение судьи показать вратарю желтую, а не красную карточку.

Селихов получил вторую желтую карточку в сезоне. В первый раз он получил предупреждение в игре 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).