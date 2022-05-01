Селихов оценил перспективы «Спартака» навязать конкуренцию «Зениту»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов оценил перспективы команды навязать борьбу «Зениту» в предстоящем матче и следующем сезоне.

— «Зенит» в четвертый раз стал чемпионом. Как ты считаешь, когда прервется эта гегемония? Сможет ли ее прервать «Спартак»?

— Посмотрим. Не могу ответить на этот вопрос. Будет новый сезон, будет видно.

— Что для этого нужно сделать?

— Тренироваться, на сто процентов выкладываться и концентрироваться на результате, а потом на своей игре. Но полностью от своей игры отходить нельзя.

— А почему у нас одна команда столько лет подряд становится чемпионом?

— «Динамо» составляло конкуренцию. Но не знаю. Надо поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством.

— Впереди у «Спартака» «Урал». Не боязно?

— Нет. Мы играем в футбол, что нам бояться?