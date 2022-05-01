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Сегодня, 17:11

Селихов оценил перспективы «Спартака» навязать конкуренцию «Зениту»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов оценил перспективы команды навязать борьбу «Зениту» в предстоящем матче и следующем сезоне.

— «Зенит» в четвертый раз стал чемпионом. Как ты считаешь, когда прервется эта гегемония? Сможет ли ее прервать «Спартак»?

— Посмотрим. Не могу ответить на этот вопрос. Будет новый сезон, будет видно.

— Что для этого нужно сделать?

— Тренироваться, на сто процентов выкладываться и концентрироваться на результате, а потом на своей игре. Но полностью от своей игры отходить нельзя.

— А почему у нас одна команда столько лет подряд становится чемпионом?

— «Динамо» составляло конкуренцию. Но не знаю. Надо поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством.

— Впереди у «Спартака» «Урал». Не боязно?

— Нет. Мы играем в футбол, что нам бояться?

Александр Селихов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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