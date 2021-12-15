Президент «Урала» оценил возможность подписания Кокорина и Жиркова

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможные трансферы команды после первой части чемпионата. По его словам, переходы защитника Юрия Жиркова и нападающего Александра Кокорина практически невозможны.

«Селекция работает круглые сутки и круглый год. Смотрим футболистов, — цитирует Иванова РБ Спорт. - Если появится кто-то, кто может усилить клуб, будем вести переговоры. Но пока ничего не скажу, как только заговоришь про какого-то футболиста, он сразу становится дороже в цене. Как будет ясность, журналисты все сразу узнают.

Есть шансы увидеть в «Урале» Жиркова или Кокорина? Юру Жиркова — точно нет. У нас есть левый защитник Гогличидзе, который сейчас добавляет с каждой игрой. В «Урале» эта позиция занята. По Кокорину говорил — вряд ли потянем его трансфер. Если Саша сам захочет на наши деньги прийти, будем рады его видеть. Но думаю, что это вряд ли возможно".

30-летний Кокорин выступает за «Фиорентину». Однако в этом он провел всегочетыре матча в серии А и не отметился результативными действиями. 38-летний Жирков с лета 2021 года остается без клуба.