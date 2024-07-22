Вратарь «Оренбурга» Сысуев: «Интерес «Спартака»? Вроде как да, но конкретики не было»

Вратарь «Оренбурга» Николай Сысуев рассказал, что его кандидатурой интересовался «Спартак».

«Был ли интерес ко мне от «Спартака»? Честно говоря, не знаю. Вроде как да, но конкретики не было. Я в «Оренбурге», — приводит слова Сысуева «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего вратаря с «Оренбургом» действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценил стоимость Сысуева в 900 тысяч евро.