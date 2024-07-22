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Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: «Не могу сказать, что Латышонок играл без погрешностей»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о вратаре сине-бело-голубых Евгении Латышонке.

«Я так понимаю, что Сергей Семак определился с основным вратарем и доверяет Латышонку. Хотя я не могу сказать, что он играл без погрешностей. У Евгения великолепная реакция, он очень хорошо играет на линии. Но в игре с «Крыльями», повторюсь, были ошибки, которые меня удивили. Хотя в первом тайме несколько раз выручил, когда высокие защитники «Зенита» проигрывали соперникам», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

26-летний Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики» в летнее межсезонье. Вратарь провел за клуб из Санкт-Петербурга 2 матча.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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