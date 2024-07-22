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Полузащитник «Оренбург» Горбани доволен жизнью в России

Виктория Кравченко
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Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани рассказал о своей жизни в Оренбурге. Хавбек выступает за команду с февраля 2024 года.

«Мне нравится жить в Оренбурге. Жизнь здесь хороша, все хорошо. Город сам по себе хороший, люди тепло встречают меня», — цитирует Горбани ТАСС.

В сезоне-2023/24 Горбани принял участие в 5 матчах «Оренбурга» во всех турнирах, отличишвись 1 забитым мячом.

Источник: ТАСС
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
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20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
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