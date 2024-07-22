Полузащитник «Оренбург» Горбани доволен жизнью в России

Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани рассказал о своей жизни в Оренбурге. Хавбек выступает за команду с февраля 2024 года.

«Мне нравится жить в Оренбурге. Жизнь здесь хороша, все хорошо. Город сам по себе хороший, люди тепло встречают меня», — цитирует Горбани ТАСС.

В сезоне-2023/24 Горбани принял участие в 5 матчах «Оренбурга» во всех турнирах, отличишвись 1 забитым мячом.