4 мая, 13:08

Газзаев: «Краснодару» не до красивой игры, «быки» идут за результатом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался об игре «Краснодара» в матче 27-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1).

«Последние шаги — самые сложные в чемпионской гонке. Сегодня «быкам» не до красивой игры. Их задача — набирать очки. И мне кажется, в этом плане они очень практично и правильно играют. Через два тура они могут стать чемпионами, поэтому все разговоры про то, что игра не слишком яркая — лирика. Сегодня они идут за результатом», — сказал Газзаев «СЭ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2024/25 с 61 очком в 27 матчах. Команда оторвалась от идущего вторым «Зенита» на 7 очков, но команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Валерий Газзаев
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
