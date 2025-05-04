Газзаев: «Краснодару» не до красивой игры, «быки» идут за результатом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался об игре «Краснодара» в матче 27-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1).

«Последние шаги — самые сложные в чемпионской гонке. Сегодня «быкам» не до красивой игры. Их задача — набирать очки. И мне кажется, в этом плане они очень практично и правильно играют. Через два тура они могут стать чемпионами, поэтому все разговоры про то, что игра не слишком яркая — лирика. Сегодня они идут за результатом», — сказал Газзаев «СЭ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2024/25 с 61 очком в 27 матчах. Команда оторвалась от идущего вторым «Зенита» на 7 очков, но команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.