Вратарь «Оренбурга» Москвичев получил разрыв крестообразных связок колена в матче с «Локомотивом»

Как стало известно «СЭ», вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев получил травму крестообразной связки колена в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Голкипер был заменен на 77-й минуте встречи, он покинул поле на носилках. По итогам МРТ у 21-летнего россиянина выявили разрыв крестообразной связки колена.

Москвичев выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». В сезоне-2024/25 футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль.