Агент вратаря «Оренбурга» Москвичева подтвердил у игрока разрыв крестообразных связок колена

Василий Голяна, агент вратаря «Оренбурга» Богдана Москвичева, подтвердил «СЭ» информацию о том, что футболист получил тяжелую травму колена в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива».

Ранее «СЭ» сообщил, что 21-летний вратарь получил разрыв крестообразных связок колена. Футболист был заменен на 77-й минуте встречи, он покинул поле на носилках.

«К сожалению, после проведенного обследования было выявлено повреждение крестообразной связки. Завтра Богдан вернется в Санкт-Петербург для дальнейшего принятия решения по операции и восстановлению», — сказал Голяна «СЭ».

Москвичев выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». В сезоне-2024/25 футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль.