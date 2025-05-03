«Краснодар» установил клубный рекорд по победам и набранным очкам за сезон в РПЛ

«Краснодар» дома победил «Рубин» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

Как сообщает Opta Sports, «быки» установили клубный рекорд по победам (18) и набранным очкам (61) за сезон в РПЛ, побив достижения сезона-2014/15 — тогда команда выиграла 17 матчей и заработала 60 баллов.

Кроме этого, «Краснодар» не проиграл ни одну из 12 домашних встреч против «Рубина» в чемпионате России (11 побед, 2 ничьи).

Полузащитник южной команды Эдуард Сперцян отметился забитым мячом и голевой передачей в игре с казанским клубом. 24-летний футболист достиг отметки в 60 результативных действий в 112 матчах РПЛ и занимает пятое место по этому показателю в истории «Краснодара», уступая только Жоаозиньо (71), Федору Смолову (69), Ари (61) и Кордобе (61).