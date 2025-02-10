Семшов считает, что «Динамо» стоит продлить контракт с Бальбуэной на один год
Бывший хавбек сборной России Игорь Семшов прокомментировал игру защитника московского «Динамо» Фабиана Бальбуэны.
«Несмотря на то, что Бальбуэна является капитаном сборной, он допускает очень много непростительных ошибок, которые влияют на результат, — цитирует Семшова «РБ Спорт». — С другой стороны, если Бальбуэна хочет остаться, это хорошее желание. С ним можно продлить контракт на год, а будет ли он играть или нет зависит от его действий на поле. Фабиан не отличается надежностью».
Контракт 33-летнего парагвайца с «Динамо» истекает летом 2025 года.
Источник: РБ Спорт
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|5
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|17.05
|18:00
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