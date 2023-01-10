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Гильерме: «Болел за Бразилию на ЧМ-2022, пока команда не вылетела. Потом стал следить за Аргентиной»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме в комментарии «СЭ» рассказал, за кого болел на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Следили за чемпионатом мира?

— Да. Болел за сборную Бразилии, пока команда не покинула турнир. Потом стал следить за Аргентиной.

— Как вам вратарь сборной Аргентины?

— Отличный! Я очень давно слежу за Мартинесом.

— Вы при пенальти ведете себя более культурно.

— Это психологическое. Как мне вратарь Бразилии? Не очень. Когда нет результата, это не очень хорошо.

Сборная Бразилии покинула ЧМ-2022 после поражения от Хорватии (1:1, пенальти — 2:4) в четвертьфинале турнира. Основным вратарем пентакампеонов на мировом первенстве был голкипер «Ливерпуля» Алиссон.

Победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, которая в финале турнира одержала победу над Францией (3:3, пенальти — 4:2). Основным вратарем аргентинцев был голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Маринато Гильерме
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Эмилиано Мартинес
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Зенит – Н. Новгород
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Краснодар – Торпедо
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