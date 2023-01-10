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Сегодня, 16:06

Миранчук: «Спартак» в Кубке? Смотрим на игру с нетерпением, с оптимизмом»

Антон Миранчук поделился ожиданиями от кубкового матча против «Спартака»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча плей-офф Кубка России против «Спартака».

— Что вы можете сказать болельщикам, очень низко команда стоит.

— Понятно, что низко. Тут каждое очко на вес золота. Но опять же мы слишком далеко заглядываем. Я так не могу. У нас сейчас сборы. На них будем отталкиваться, как-то подготовимся. Не смотрим так далеко, понимаете.

— У вас в Кубке в соперниках «Спартак».

— Сейчас вот играли с Джикией, там были Чернов, Зиньковский. Смотрим с нетерпением, с оптимизмом, конечно.

— При каких обстоятельствах можете обыграть «Спартак»?

— Вот началось! (Смеется). Вот у нас сборы: интересно, в какую игру будет играть, что будем наигрывать, какие связи, какую схему.

Матч «Локомотива» и «Спартака» запланирован на 22 февраля.

Антон Миранчук
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

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 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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