Миранчук: «Спартак» в Кубке? Смотрим на игру с нетерпением, с оптимизмом»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча плей-офф Кубка России против «Спартака».

— Что вы можете сказать болельщикам, очень низко команда стоит.

— Понятно, что низко. Тут каждое очко на вес золота. Но опять же мы слишком далеко заглядываем. Я так не могу. У нас сейчас сборы. На них будем отталкиваться, как-то подготовимся. Не смотрим так далеко, понимаете.

— У вас в Кубке в соперниках «Спартак».

— Сейчас вот играли с Джикией, там были Чернов, Зиньковский. Смотрим с нетерпением, с оптимизмом, конечно.

— При каких обстоятельствах можете обыграть «Спартак»?

— Вот началось! (Смеется). Вот у нас сборы: интересно, в какую игру будет играть, что будем наигрывать, какие связи, какую схему.

Матч «Локомотива» и «Спартака» запланирован на 22 февраля.