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Сегодня, 18:16

Лантратов — об отбитом пенальти в матче с «Крыльями Советов»: «Это большая заслуга тренерского штаба»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал ничью в матче 4-го тура РПЛ-2023/24 с «Крыльями Советов» (1:1).

— Вы знали, как Гарре будет бить пенальти, или гадали?

— Плюс-минус ожидал. Знать — не знал. Это большая заслуга тренерского штаба. Ни для кого не секрет, что мы разбирали бьющих.

— Можете назвать себя героем матча? Сохранили ничью для команды.

— Не хочу на эту тему говорить. Надо говорить о том, как мы сыграли.

— Как вы сыграли?

— Неоднозначный матч. Всю неделю нацеливались на победу, важные очки были. Но, к сожалению, не все получилось.

— «Локомотив» во втором домашнем матче подряд отыгрывается. Почему так происходит?

— Мы взяли очко, которое, надеюсь, будет для нас толчком к будущим победам.

— Также вы пропустили во всех матчах РПЛ. Почему?

— Будем исправляться.

«Крылья Советов» набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 5 очков, команда идет на шестой строчке.

В следующем туре «Крылья» в гостях сыграют с «Рубином» 18 августа. «Локо» 19-го числа отправится в гости к «Краснодару».

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре) с&nbsp;мячом против футболистов &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Как же «отскочил» «Локомотив»! «Крылья» наиграли на победу, но пропустили первым ударом в створ

Илья Лантратов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
7
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
8
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Матео Кассьерра

Зенит

 3
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Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
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Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
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Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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