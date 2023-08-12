Булыкин: «Локомотив» — молодцы, дотерпели до конца в матче с «Крыльями Советов»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на ничью в матче московской команды с «Крыльями Советов» в рамках 4-го тура РПЛ (1:1).

«Результат справедливый, команды играли хорошо и был интенсивный футбол. «Локомотив» даже забил — не знаю, почему его отменили. Потом «Крылья» хорошо бежали в контратаку, хорошо работали с мячом, все на скоростях. Ничья, в принципе, закономерна, клубы хорошо начали чемпионат. «Локомотив» сегодня молодцы, просто дотерпели до конца и сравняли», — цитирует Булыкина Meatartings.ru.

На данный момент «Крылья Советов» с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набрав 5 очков, расположился на 6-й строчке. В следующем туре самарская команда сыграет против «Рубина», а железнодорожники — против «Краснодара».