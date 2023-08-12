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Булыкин: «Локомотив» — молодцы, дотерпели до конца в матче с «Крыльями Советов»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на ничью в матче московской команды с «Крыльями Советов» в рамках 4-го тура РПЛ (1:1).

«Результат справедливый, команды играли хорошо и был интенсивный футбол. «Локомотив» даже забил — не знаю, почему его отменили. Потом «Крылья» хорошо бежали в контратаку, хорошо работали с мячом, все на скоростях. Ничья, в принципе, закономерна, клубы хорошо начали чемпионат. «Локомотив» сегодня молодцы, просто дотерпели до конца и сравняли», — цитирует Булыкина Meatartings.ru.

На данный момент «Крылья Советов» с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набрав 5 очков, расположился на 6-й строчке. В следующем туре самарская команда сыграет против «Рубина», а железнодорожники — против «Краснодара».

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-lokomotiv-molodcy-doterpeli-do-konca-v-matche-s-krylyami-273669/
Дмитрий Булыкин
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 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
7
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
8
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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