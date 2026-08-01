«Балтика» обыграла «Динамо» в Калининграде

«Балтика» дома победила «Динамо» в матче 2-го тура чемпионата России — 2:1. Игра проходила в Калининграде.

У хозяев голы забили Николай Титков и Брайан Хиль, реализовав пенальти. У гостей мяч на счету Артура Гомеса. В концовке Константин Тюкавин сравнял счет, но гол был отменен из-за офсайда.

«Балтика» набрала три очка и занимает восьмое место в таблице РПЛ. «Динамо» с одним очком располагается на 13-й строчке.

В 3-м туре «Балтика» сыграет на выезде с «Крыльями Советов» 8 августа, бело-голубые 9 августа примут «Динамо» из Махачкалы.