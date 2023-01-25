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Сафонов: «Конечно, хотелось бы играть в Лиге чемпионов, но от меня ничего не зависит»

Артем Калинин
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Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

— В конце года активно обсуждался переход РФС в Азиатскую конфедерацию. Хотелось бы сыграть в Азии или Лигу чемпионов лучше ни на что не менять?

— Играть на международном уровне хочется в любом случае. Конечно, хотелось бы Лигу чемпионов. Но от меня ничего не зависит — как наверху решат, так оно и будет. Где скажут, там и будем выступать. По факту так.

Во вторник, 24 января Российский футбольный союз сообщил, что согласовал с УЕФА взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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