Акинфеев признан лучшим игроком сезона в ЦСКА по версии болельщиков

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком армейцев в сезоне-2021/22 по итогам опроса среди болельщиков в социальных сетях.

Как отмечает Telegram-канал клуба, 36-летний голкипер набрал 11 458 голосов. Второе место в опросе занял полузащитник Юсуф Языджи — 6924 голоса. Третий — Марио Фернандес с 5386 голосами.

Опрос проводился на всех официальных аккаунтах ЦСКА.

В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 31 матч во всех турнирах, 13 из них отстояв на ноль.