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Акинфеев признан лучшим игроком сезона в ЦСКА по версии болельщиков

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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком армейцев в сезоне-2021/22 по итогам опроса среди болельщиков в социальных сетях.

Как отмечает Telegram-канал клуба, 36-летний голкипер набрал 11 458 голосов. Второе место в опросе занял полузащитник Юсуф Языджи — 6924 голоса. Третий — Марио Фернандес с 5386 голосами.

Опрос проводился на всех официальных аккаунтах ЦСКА.

В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 31 матч во всех турнирах, 13 из них отстояв на ноль.

Игорь Акинфеев
Марио Фернандес
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
1
3
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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21.05 17:00
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
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Ростов

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Зенит

 7
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Краснодар

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И К Ж
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