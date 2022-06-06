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Колыванов о критике судейства со стороны Федуна: «Он может говорить что угодно»

Колыванов поделился мнением о критике судейства со стороны Федуна
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о критике судейства со стороны владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Если президент «Спартака» говорит, что клуб не досчитался 13 очков, я президенту верю всегда. Но это их бы не спасло. «Спартак» всегда борется за первое место. Хотя бы за попадание в тройку. Они все равно не догнали бы «Динамо». Эту тему тогда можно и не поднимать. Это право Федуна высказываться на эту тему. Он может говорить все что угодно», — приводит слова Колыванова «Газета.ru».

Сегодня, 6 июня, Федун в интервью клубному YouTube-каналу заявил, что «Спартак» пр итогам сезона РПЛ-2021/22 недосчитался 13 очков из-за спорных решений судей.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял десятое место в РПЛ и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/06/17881964.shtml
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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