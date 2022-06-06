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«Бетис» рассматривает возможность подписания полузащитника «Зенита» Барриоса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Бетис» рассматривает возможность подписания полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

Как сообщает El Desmarque, в случае ухода из команды полузащитника Гидо Родригеса руководство клуба рассматривает возможность подписания Барриоса. Колумбийский футболист на данный момент является приоритетной заменой.

Контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. 28-летний игрок выступает за питерский клуб с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://eldesmarque.com/sevilla/real-betis/1304150-wilmar-barrios-el-objetivo-del-betis-si-guido-se-marcha
Вильмар Барриос
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