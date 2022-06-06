«Бетис» рассматривает возможность подписания полузащитника «Зенита» Барриоса

«Бетис» рассматривает возможность подписания полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

Как сообщает El Desmarque, в случае ухода из команды полузащитника Гидо Родригеса руководство клуба рассматривает возможность подписания Барриоса. Колумбийский футболист на данный момент является приоритетной заменой.

Контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. 28-летний игрок выступает за питерский клуб с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.