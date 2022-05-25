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Сегодня, 14:06

Мирзов не сыграл в матче против «СКА-Хабаровска» из-за конфликта с Юраном

Читать «СЭ» в
Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов не был включен в заявку на первый стыковой матч против «СКА-Хабаровска» из-за конфликта с главным тренером Сергеем Юраном.

Как сообщает Metaratings.ru, конфликт между тренером и игроком начался несколько туров назад из-за недовольства полузащитника формированием стартового состава. Разногласия попытается решить руководство клуба после возвращения команды. Сторона игрока настаивает на уходе Мирзова из команды, окончательное решение должно принять руководство клуба.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ полузащитник Резиуан Мирзов провел за «Химки» 19 матчей и забил 3 гола.

Источник: https://metaratings.ru/news/konflikt-mirzova-i-yurana-dolzhno-razreshit-rukovodstvo-khimok-futbolist-khochet-uyti-1274954/
Резиуан Мирзов
ФК Химки
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