«СКА-Хабаровск» — «Химки»: судья не удалил вратаря гостей за толчок болбоя

На 69-й минуте первого стыкового матча «СКА-Хабаровск» — «Химки» арбитр Владимир Москалев ошибочно не показал красную карточку вратарю гостей Илье Лантратову и не удалил его с поля.

Голкиперу не понравилось, что один из мальчиков, подававших мячи, слишком долго держал мяч в руках и не отдавал его Лантратову.

Игрок «Химок» выскочил за пределы поля, вырвал мяч из рук болбоя и толкнул его так, что он упал.

Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя в матче против «СКА-Хабаровск».