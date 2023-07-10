Вратарь «Динамо» Лещук в ближайшее время вернется в общую группу после травмы
Голкипер «Динамо» Игорь Лещук после травмы вернется в общую группу в ближайшие дни, сообщает Metaratings.ru.
На данный момент футболист тренируется по индивидуальной программе под наблюдением врачей. Отмечается, что решение о возвращении вратаря в общую группу будет зависеть от медицинских показателей.
Из-за повреждения футболист пропустил товарищеские матчи московской команды против ЦСКА в Братском кубке.
Лещук является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 27-летний голкипер провел 6 матчей за бело-голубых в чемпионате России и пропустил 11 мячей.
В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» сыграет против «Краснодара». Матч между командами пройдет 21 июля.
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|Зенит
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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