Нобоа считает уровень футбола в России низким
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что хотел бы вернуться в «Зенит».
«Да, конечно. В «Зените» была хорошая карьера, это история, но в «Сочи» мне хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Нобоа.
Также он ответил на вопрос, считает ли низким уровень футбола в России.
«Да. Иностранцы боятся играть в России. В Южной Америке можно найти хороших игроков, но в Европе трудно найти», — добавил футболист.
Нобоа с 2019 года является игроком «Сочи». 38-летний эквадорский футболист провел 102 матча за сочинскую команду, отметился 37 голами и 22 результативными передачами.
За «Зенит» Нобоа выступал с 2017 по 2019 год. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России в сезоне-2018/19.
Источник: «РБ Спорт»
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|22.07
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
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|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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