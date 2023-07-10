Нобоа считает уровень футбола в России низким

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что хотел бы вернуться в «Зенит».

«Да, конечно. В «Зените» была хорошая карьера, это история, но в «Сочи» мне хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Нобоа.

Также он ответил на вопрос, считает ли низким уровень футбола в России.

«Да. Иностранцы боятся играть в России. В Южной Америке можно найти хороших игроков, но в Европе трудно найти», — добавил футболист.

Нобоа с 2019 года является игроком «Сочи». 38-летний эквадорский футболист провел 102 матча за сочинскую команду, отметился 37 голами и 22 результативными передачами.

За «Зенит» Нобоа выступал с 2017 по 2019 год. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России в сезоне-2018/19.