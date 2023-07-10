Нобоа назвал самого сильного футболиста в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, кого считает самым сильным игроком в команде.

«Думаю, Юсупов», — приводит «РБ Спорт» слова Нобоа.

Также он поделился мнением о тренере «Сочи» Дмитрие Хохлове.

«Очень хороший», — добавил футболист.

Нобоа с 2019 года является игроком «Сочи». 38-летний эквадорский футболист провел 102 матча за сочинскую команду, отметился 37 голами и 22 результативными передачами.

Ранее он выступал в составе таких российских команд, как «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо».