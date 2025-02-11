Митрофанов: «Рассчитываем, что уже в этом году «Всероссийский день футбола» станет официальным праздником»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал «СЭ» о работе над инициативой по созданию официального праздника «Всероссийский день футбола».

«Футбол — это не просто спорт, это объединяющая сила, национальная идея, язык, который понятен каждому россиянину. В самые сложные моменты истории именно спорт, и в первую очередь футбол, сплачивал общество и поднимал моральный дух. Можно вспомнить матч на руинах Сталинграда, встречу в блокадном Ленинграде, матч смерти в Мариуполе. Они были олицетворением стойкости и несгибаемой воли нашего народа.

Поэтому, говоря о популярности футбола, можно оперировать не только цифрами занимающихся, но и фактами эмоционального воздействия. Ни один другой вид спорта не заключает в себе столь сильное объединяющее начало, что заставляет незнакомых людей толпами выходить на улицу в состоянии безудержного счастья, эйфории. Так было и в 2008 году, и в 2018-м. При всем уважении к другим видам спорта на это в масштабах страны способен лишь футбол.

В России в него на разном уровне играют около 5 миллионов человек, порядка 1,4 миллиона школьников занимаются футболом в рамках программы РФС и Министерства просвещения РФ «Футбол в школе». Наконец, около 200 тысяч россиян вовлечены в футбол как работники огромной индустрии, которая влияет на здравоохранение, туризм, экономику городов, формирует образ жизни людей. Все они совершенно точно заслуживают собственного праздника. Именно поэтому РФС выступил с инициативой учреждения профессионального праздника «Всероссийский день футбола» в последнюю субботу мая. Эту инициативу уже поддержали в Министерстве труда и социальной защиты РФ, в МИДе и в Министерстве спорта РФ. В настоящий момент инициатива проходит экспертную оценку Российской академии наук, необходимую для оформления документов. Рассчитываем, что уже в этом году праздник станет официальным», — сказал Митрофанов «СЭ».