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11 февраля 2025, 20:16

Митрофанов: «Рассчитываем, что уже в этом году «Всероссийский день футбола» станет официальным праздником»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал «СЭ» о работе над инициативой по созданию официального праздника «Всероссийский день футбола».

«Футбол — это не просто спорт, это объединяющая сила, национальная идея, язык, который понятен каждому россиянину. В самые сложные моменты истории именно спорт, и в первую очередь футбол, сплачивал общество и поднимал моральный дух. Можно вспомнить матч на руинах Сталинграда, встречу в блокадном Ленинграде, матч смерти в Мариуполе. Они были олицетворением стойкости и несгибаемой воли нашего народа.

Поэтому, говоря о популярности футбола, можно оперировать не только цифрами занимающихся, но и фактами эмоционального воздействия. Ни один другой вид спорта не заключает в себе столь сильное объединяющее начало, что заставляет незнакомых людей толпами выходить на улицу в состоянии безудержного счастья, эйфории. Так было и в 2008 году, и в 2018-м. При всем уважении к другим видам спорта на это в масштабах страны способен лишь футбол.

В России в него на разном уровне играют около 5 миллионов человек, порядка 1,4 миллиона школьников занимаются футболом в рамках программы РФС и Министерства просвещения РФ «Футбол в школе». Наконец, около 200 тысяч россиян вовлечены в футбол как работники огромной индустрии, которая влияет на здравоохранение, туризм, экономику городов, формирует образ жизни людей. Все они совершенно точно заслуживают собственного праздника. Именно поэтому РФС выступил с инициативой учреждения профессионального праздника «Всероссийский день футбола» в последнюю субботу мая. Эту инициативу уже поддержали в Министерстве труда и социальной защиты РФ, в МИДе и в Министерстве спорта РФ. В настоящий момент инициатива проходит экспертную оценку Российской академии наук, необходимую для оформления документов. Рассчитываем, что уже в этом году праздник станет официальным», — сказал Митрофанов «СЭ».

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РФС
Максим Митрофанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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