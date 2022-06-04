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Воспитанник «Локомотива» Ондуа показал, как обучает русскому языку партнеров по сборной Камеруна

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гаэль Ондуа.
Фото Telegram

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа показал, как обучает русскому языку своих партнеров по сборной Камеруна.

Футболист выложил у себя в Telegram-канале два видео, в которых попытался научить других игроков фразе «Привет, я люблю Россию».

«Учим русский в сборной Камеруна. На первом видео со мной Нуху Толо — сейчас он играет в МЛС. На втором — поигравший в Краснодаре Амбруаз Ойонго, он же — DJ нашей сборной», — подписал свой пост Ондуа.

Гаэль Ондуа — воспитанник академии «Локомотива». В России он также выступал за «Анжи» и вторую команду ЦСКА. С 2021 года футболист играет за немецкий «Ганновер».

В данный момент Ондуа в составе сборной Камеруна принимает участие в отборочном раунде Кубка Африки.

Гаэль Ондуа. «Я на 9,5 балла русский». На ЧМ-2022 будет футболист из России, который мечтал играть за нас, но теперь в сборной Камеруна

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1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

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1.93

П1

21%

2.10

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13%

3.40
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Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

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17%

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Обе забьют - да

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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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9
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15
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