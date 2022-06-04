Воспитанник «Локомотива» Ондуа показал, как обучает русскому языку партнеров по сборной Камеруна

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа показал, как обучает русскому языку своих партнеров по сборной Камеруна.

Футболист выложил у себя в Telegram-канале два видео, в которых попытался научить других игроков фразе «Привет, я люблю Россию».

«Учим русский в сборной Камеруна. На первом видео со мной Нуху Толо — сейчас он играет в МЛС. На втором — поигравший в Краснодаре Амбруаз Ойонго, он же — DJ нашей сборной», — подписал свой пост Ондуа.

Гаэль Ондуа — воспитанник академии «Локомотива». В России он также выступал за «Анжи» и вторую команду ЦСКА. С 2021 года футболист играет за немецкий «Ганновер».

В данный момент Ондуа в составе сборной Камеруна принимает участие в отборочном раунде Кубка Африки.