Булыкин рассказал, что может помешать Дзюбе продолжить карьеру в Европе

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил вероятность того, что форвард Артем Дзюба продолжит карьеру в Европе.

«Сможет ли Дзюба найти клуб в Европе? Конечно, сможет. Вопрос в том, хочет ли он играть в Лиге чемпионов или в Лиге Европы, или просто в европейском чемпионате. Здесь много нюансов, которые он сейчас взвешивает, а потом будет выбирать. Влияет ли на возможный трансфер то, что Дзюбе скоро 34 года? Это, конечно, тоже очень сильно влияет. Зарплата влияет, возраст влияет, стратегия клубов влияет, потому что кто-то покупает только молодых, а кому-то нужны опытные. Очень много нюансов, у каждой команды все по-разному. Но то, что возраст и деньги мешают Артему — это 100 процентов», — приводит Betonmobile слова Булыкина.

По словам Булыкина, Дзюба может перейти в любой клуб из чемпионата России.

«Будущее Дзюбы в РПЛ? Есть пара-тройка клубов, которые могут его взять, если он снизит зарплату. Дзюба мог бы продолжить карьеру в любом клубе России. Потому что опыт и мастерство у него есть, лидерские качества у него есть. Вопрос только в том, где он окажется и получится ли у него там», — добавил экс-форвард сборной.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.