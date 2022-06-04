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Булыкин рассказал, что может помешать Дзюбе продолжить карьеру в Европе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил вероятность того, что форвард Артем Дзюба продолжит карьеру в Европе.

«Сможет ли Дзюба найти клуб в Европе? Конечно, сможет. Вопрос в том, хочет ли он играть в Лиге чемпионов или в Лиге Европы, или просто в европейском чемпионате. Здесь много нюансов, которые он сейчас взвешивает, а потом будет выбирать. Влияет ли на возможный трансфер то, что Дзюбе скоро 34 года? Это, конечно, тоже очень сильно влияет. Зарплата влияет, возраст влияет, стратегия клубов влияет, потому что кто-то покупает только молодых, а кому-то нужны опытные. Очень много нюансов, у каждой команды все по-разному. Но то, что возраст и деньги мешают Артему — это 100 процентов», — приводит Betonmobile слова Булыкина.

По словам Булыкина, Дзюба может перейти в любой клуб из чемпионата России.

«Будущее Дзюбы в РПЛ? Есть пара-тройка клубов, которые могут его взять, если он снизит зарплату. Дзюба мог бы продолжить карьеру в любом клубе России. Потому что опыт и мастерство у него есть, лидерские качества у него есть. Вопрос только в том, где он окажется и получится ли у него там», — добавил экс-форвард сборной.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.

Источник: https://betonmobile.ru/bulyikin-rasskazal-chto-meshaet-dzyube-pereyti-v-evropeyskiy-klub

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Германия

Х

19%

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19%

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Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Артем Дзюба
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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