Легионеры «Спартака» вернутся из отпуска позже остальных игроков

Как стало известно «СЭ», иностранные футболисты московского «Спартака» получат дополнительные дни отпуска и вернутся в расположение клуба позже российских игроков.

Это связано с тем, что Шамар Николсон, Кристофер Мартинс Перейра и ряд других игроков вызваны в свои национальные сборные. А потому сезон для них еще не закончен.

При этом «Спартак» пока не определил дату выхода из отпуска остальных игроков и тренерского штаба команды. Она будет зависеть от решения по переносу матча за Суперкубок России, о чем московский клуб попросил футбольные власти.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял 10-е место в Тинькофф РПЛ и победил в БЕТСИТИ Кубке России.