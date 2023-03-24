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Агент Крицюка: «Думаю, «Спартак» попытается со временем сделать российское гражданство Таварешу»

Алина Савинова
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Яго Фернандес, агент российского вратаря «Жил Висенте» Станислава Крицюка, оценил переход в «Спартак» защитника Томаша Тавареша.

«Спартак» — самый известный клуб в России. Тавареш перешел из «Бенфики» в «Спартак», и, я думаю, португалец будет очень хорошим игроком для лиги. Это все еще молодой талант с хорошей техникой, но его оборонительная игра нуждается в улучшении. Конечно, он может улучшить свои навыки и работать над физической формой. Пока защитник выглядит немного худоватым, и ему, возможно, придется поработать над своей силой. Я думаю, у него есть шанс стать новым Марио Фернандесом для российского футбола», — приводит Metaratings.ru слова Фернандеса.

Также он ответил на вопрос, сможет ли Тавареш в случае яркой игры вернуться в Европу.

«Прямо сейчас я в это не верю. Я слышал, что Малком и Клаудиньо недавно получили российские паспорта, хотя Клаудиньо всего два года в стране. Думаю, «Спартак» попытается со временем тоже сделать российское гражданство Таварешу», — добавил агент.

22-летний Тавареш перешел из «Бенфики» в «Спартак» в январе 2023 года. В составе красно-белых он провел шесть матчей и отметился результативной передачей.

 

 

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/portugalskii-agent-kricyuka-dumayu-spartak-so-vremenem-popytaetsya-sdelat-tavareshu-rossiiskii-pasport-237982/
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