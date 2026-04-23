Воробьев отреагировал на слухи об отказе продлевать контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев после ничьей с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре чемпионата России прокомментировал информацию о том, что он отказался продлевать контракт.

«Ваши фантазии разрушать не собираюсь. Идет переговорный процесс. Ближе к продлению, чем нет», — сказал Воробьев.

Действующий контракт Воробьева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне он сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

«Локомотив» набрал 49 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Зенит» лидирует с 56 очками.