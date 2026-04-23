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23 апреля, 01:25

Галактионов объяснил, почему Комличенко бил пенальти в матче с «Зенитом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре чемпионата России объяснил, почему пенальти в концовке встречи бил нападающий Николай Комличенко.

«Есть группа игроков, которая изначально определена. Дальше сами ребята решают, кто готов. Комличенко поговорил с Батраковым. Они вместе решили, что Николай будет бить. Досада присутствует, что этот момент не реализовали», — цитирует официальный сайт клуба Галактионова.

«Локомотив» набрал 49 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Зенит» лидирует с 56 очками.

Главный судья матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; Алексей Сухой назначил пенальти в&nbsp;ворота гостей в&nbsp;концовке встречи за&nbsp;игру рукой Игоря Дивеева.Огненная развязка в матче «Локомотива» и «Зенита». Судья поставил пенальти из-за игры Дивеева пальцами

Источник: Официальный сайт
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Михаил Галактионов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
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Краснодар

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П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
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 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Оренбург

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