Галактионов объяснил, почему Комличенко бил пенальти в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре чемпионата России объяснил, почему пенальти в концовке встречи бил нападающий Николай Комличенко.
«Есть группа игроков, которая изначально определена. Дальше сами ребята решают, кто готов. Комличенко поговорил с Батраковым. Они вместе решили, что Николай будет бить. Досада присутствует, что этот момент не реализовали», — цитирует официальный сайт клуба Галактионова.
«Локомотив» набрал 49 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Зенит» лидирует с 56 очками.
Источник: Официальный сайт
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|1
|0
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|3
|
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|1
|1
|0
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|3
|
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|
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|0
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|
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|
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|0
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|0
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|0
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|
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|0
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|0
|0
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|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
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|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
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|16:00
|Оренбург – Зенит
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|2.08
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|Ахмат – Спартак
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Зенит
|2
|
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Локомотив
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Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
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Максим Савельев
Оренбург
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