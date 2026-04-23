Галактионов объяснил, почему Комличенко бил пенальти в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре чемпионата России объяснил, почему пенальти в концовке встречи бил нападающий Николай Комличенко.

«Есть группа игроков, которая изначально определена. Дальше сами ребята решают, кто готов. Комличенко поговорил с Батраковым. Они вместе решили, что Николай будет бить. Досада присутствует, что этот момент не реализовали», — цитирует официальный сайт клуба Галактионова.

«Локомотив» набрал 49 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Зенит» лидирует с 56 очками.