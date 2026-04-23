Тюкавин извинился перед болельщиками за поражение от «Рубина»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал поражение от «Рубина» (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

— Как игра?

— Неудовлетворительный результат. Плохо сыграли при своих болельщиках. Хотелось бы извиниться перед ними за такой матч. Надеюсь, что они придут на игру в воскресенье.

— В чем причина такой игры? Усталость?

— Какая может быть усталость? Не получится победить без агрессии и эмоций. Надо показывать злость, выгрызать, кусаться, но сегодня этого не показали.

«Динамо» с 35 очками опустилось на 8-ю строчку. «Рубин» поднялся на 7-е место — 38 очков.