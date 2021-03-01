Во Франции сообщают, что Ойонго пропустит несколько месяцев из-за травмы колена
19:36
Новичок «Краснодара» Амбрауз Ойонго получил травму в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2). Из-за повреждения колена футболист пропустит 3-5 месяцев, утверждает L'Equipe.
Этот матч стал дебютным для Ойонго, которого «Краснодар» арендовал у французского «Монпелье» до конца сезона-2020/21. Камерунский защитник появился на поле на 33-й минуте, заменив травмированного Евгения Чернова. Однако на второй тайм Ойонго не вышел.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы
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