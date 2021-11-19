Черевченко: «Да, могу подтвердить, что вернулся в «Химки»
Российский специалист Игорь Черевченко подтвердил, что вернулся на пост главного тренера «Химок».
25 октября клуб сообщил о расторжении контракта со специалистом. Вместо него командой руководил Игорь Ющенко.
18 ноября «СЭ» сообщал, что Черевченко вернется в «Химки» на свой прежний пост.
«Да, могу подтвердить, что вернулся в «Химки». Тренерский штаб будет прежним: Игорь Семшов и Валерий Климов войдут в него», — цитирует Черевченко РИА Новости Спорт.
После 14 туров РПЛ «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. 21 ноября команда сыграет с ЦСКА в 15-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 14.00 (мск).
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