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Властимил Петржела: «С Бердыевым «Сочи» ничего не добьется — нужно было пригласить Кержакова»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал назначение Курбана Бердыева в «Сочи». Об этом решении заявил президент клуба Борис Ротенберг.

«Не думаю, что Бердыев сможет что-то кардинально поменять в «Сочи», — приводит «РБ Спорт» слова Петржела. — Клубу нужен молодой перспективный тренер, у которого есть современное видение игры. У Бердыева долгая карьера за плечами, не было смысла звать его в «Сочи». Думаю, с Бердыевым «Сочи» ничего не добьется, им нужно было пригласить Кержакова».

Последним местом работы 70-летнего Бердыева был иранский клуб «Трактор».

Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.

«Сочи» с 25 очками после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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