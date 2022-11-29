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Сегодня, 17:32

Защитник «Зенита» Круговой заявил, что не планирует покидать клуб

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос о своем ближайшем будущем.

— «Зенит» близок к пятому чемпионству? Вы действительно близки к такому результату?
— Нет, еще есть игры. Но мы не дадим нас обыграть.

— Зимой планируешь дальше доказывать свои притязания на место в стартовом составе команды? Не уйдешь из клуба зимой?
— Нет. Остаюсь, буду доказывать свою игру здесь, — приводит «РБ Спорт» слова Кругового.

В текущем сезоне 24-летний защитник принял участие в 15 матчах за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-29-krugovoy-zimoy-ostayus-v-zenite-budu-dokazyvat
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
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