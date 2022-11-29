Защитник «Зенита» Круговой заявил, что не планирует покидать клуб

Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос о своем ближайшем будущем.

— «Зенит» близок к пятому чемпионству? Вы действительно близки к такому результату?

— Нет, еще есть игры. Но мы не дадим нас обыграть.

— Зимой планируешь дальше доказывать свои притязания на место в стартовом составе команды? Не уйдешь из клуба зимой?

— Нет. Остаюсь, буду доказывать свою игру здесь, — приводит «РБ Спорт» слова Кругового.

В текущем сезоне 24-летний защитник принял участие в 15 матчах за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.