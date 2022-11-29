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Максим Канунников: «Пусть все говорят, что я закончил карьеру. Сам такого не скажу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Максим Канунников заявил, что он не собирается в ближайшем времени завершать карьеру футболиста.

«Я об этом не говорил. И даже не хочу себе в этом признаваться. На данный момент я вне футбола. Может, даже через 5 лет не скажу об окончании карьеры. Сейчас мне 31 год. Но если бы меня не беспокоил голеностоп, то мне потребовались бы одни сборы набрать форму. И 3-4 года я еще поиграл бы. В плане работоспособности ко мне никогда не было вопросов — всегда носился как сумасшедший, пусть и не всегда по делу. Не знаю. Может, у меня голеностоп сам пройдет. Может, в один момент проснусь и пойму, что ничего не болит. Я продолжаю тренироваться, играю в футбол. Пусть все говорят, что я закончил. Сам такое не скажу», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Канунников играл за «Крылья Советов» с 2018 по 2022 год. За это время он провел за основную команду 41 матч и отметился 6 забитыми голами. С мая 2022 года 31-летний россиянин находится в статусе свободного агента.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-kanunnikov-pust-vse-govoryat-chto-ya-zakonchil-sam-takoe-ne-skazhu/
Максим Канунников
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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