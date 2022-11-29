Максим Канунников: «Пусть все говорят, что я закончил карьеру. Сам такого не скажу»

Экс-нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Максим Канунников заявил, что он не собирается в ближайшем времени завершать карьеру футболиста.

«Я об этом не говорил. И даже не хочу себе в этом признаваться. На данный момент я вне футбола. Может, даже через 5 лет не скажу об окончании карьеры. Сейчас мне 31 год. Но если бы меня не беспокоил голеностоп, то мне потребовались бы одни сборы набрать форму. И 3-4 года я еще поиграл бы. В плане работоспособности ко мне никогда не было вопросов — всегда носился как сумасшедший, пусть и не всегда по делу. Не знаю. Может, у меня голеностоп сам пройдет. Может, в один момент проснусь и пойму, что ничего не болит. Я продолжаю тренироваться, играю в футбол. Пусть все говорят, что я закончил. Сам такое не скажу», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Канунников играл за «Крылья Советов» с 2018 по 2022 год. За это время он провел за основную команду 41 матч и отметился 6 забитыми голами. С мая 2022 года 31-летний россиянин находится в статусе свободного агента.