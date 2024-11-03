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Сегодня, 15:32

Радимов: «Надеюсь, что действия Евгеньева — это следствие его невысокого уровня, а не нечто иное»

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Защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев
Защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов резко высказался об игре защитника «Крыльев Советов» Романа Евгеньева в матче 14-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2). Оба гола самарская команда пропустила после неудачных действий 25-летнего россиянина.

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«Боюсь, что если я напишу открыто то, что думаю, меня могут осудить, поэтому попробую спрятать посыл между строк. Очень надеюсь, что действия Евгеньева — это действительно следствие его невысокого уровня, а не нечто иное», — написал Радимов в Telegram-канале.

Он также добавил, что очень хочет, чтобы «Крылья» расстались с Евгеньевым.

«Независимо от того, сохранит ли работу Осинькин или будет другой тренер», — подчеркнул Радимов.

В этом сезоне Евгеньев провел за самарцев 16 матчей.

Источник: https://t.me/VladRadimov/1177
Владислав Радимов
Роман Евгеньев
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
10
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 2 : 0
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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 8
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Краснодар

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П
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Локомотив

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

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