Радимов: «Надеюсь, что действия Евгеньева — это следствие его невысокого уровня, а не нечто иное»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов резко высказался об игре защитника «Крыльев Советов» Романа Евгеньева в матче 14-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2). Оба гола самарская команда пропустила после неудачных действий 25-летнего россиянина.

«Боюсь, что если я напишу открыто то, что думаю, меня могут осудить, поэтому попробую спрятать посыл между строк. Очень надеюсь, что действия Евгеньева — это действительно следствие его невысокого уровня, а не нечто иное», — написал Радимов в Telegram-канале.

Он также добавил, что очень хочет, чтобы «Крылья» расстались с Евгеньевым.

«Независимо от того, сохранит ли работу Осинькин или будет другой тренер», — подчеркнул Радимов.

В этом сезоне Евгеньев провел за самарцев 16 матчей.