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Осинькин — о слухах про отставку из «Крыльев»: «Эти бесконечные вбросы бьют по команде»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после поражения от «Акрона» в 14-м туре РПЛ ответил на вопрос о своей возможной отставке из самарского клуба.

Матч, который прошел 3 ноября, завершился со счетом 2:0 в пользу тольяттинской команды. В добавленное время форвард «Крыльев» Иван Сергеев не смог реализовать пенальти.

«Скажу так, что эти бесконечные вбросы, которые начались еще в августе, бьют по команде — это просто факт. А затем у меня просто «отрезали» здоровую, рабочую правую руку [«Крылья Советов» покинул спортивный директор Сергей Корниленко. — Прим. «СЭ»]. Что касается команды, то тут уже без аллегорий, мы потеряли душу. Мы многое не понимаем», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

При этом тренер согласился с тем, что под давлением команда должна была играть лучше.

«Крылья Советов» с 12 очками располагаются на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Самары потерпел третье поражение подряд и не выигрывает в РПЛ на протяжении шести последних матчей.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
10
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 2 : 0
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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