Осинькин — о слухах про отставку из «Крыльев»: «Эти бесконечные вбросы бьют по команде»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после поражения от «Акрона» в 14-м туре РПЛ ответил на вопрос о своей возможной отставке из самарского клуба.

Матч, который прошел 3 ноября, завершился со счетом 2:0 в пользу тольяттинской команды. В добавленное время форвард «Крыльев» Иван Сергеев не смог реализовать пенальти.

«Скажу так, что эти бесконечные вбросы, которые начались еще в августе, бьют по команде — это просто факт. А затем у меня просто «отрезали» здоровую, рабочую правую руку [«Крылья Советов» покинул спортивный директор Сергей Корниленко. — Прим. «СЭ»]. Что касается команды, то тут уже без аллегорий, мы потеряли душу. Мы многое не понимаем», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

При этом тренер согласился с тем, что под давлением команда должна была играть лучше.

«Крылья Советов» с 12 очками располагаются на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Самары потерпел третье поражение подряд и не выигрывает в РПЛ на протяжении шести последних матчей.