Бетербиев нанес символический удар перед матчем «Ахмат» — «Пари НН»

Российский боксер Артур Бетербиев исполнил символический удар перед матчем между «Ахматом» и «Пари НН» в 14-м туре РПЛ.

Игра проходит на «Ахмат Арене» в Грозном.

Бетербиев является уроженцем Хасавюрта в Республике Дагестан. За свою карьеру 39-летний боксер одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения.