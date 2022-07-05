«Роналду среди арбитров»: 49-летний Безбородов — самый быстрый судья РПЛ в спринте
49-летний Безбородов стал самым быстрым судьей РПЛ в спринте
Арбитр Владислав Безбородов показал лучший результат в беге на 40 метров на сборах, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
49-летний судья преодолел дистанцию за 5,33 секунды.
«Роналду среди арбитров», — говорится в Telegram-канале РФС.
Ранее арбитры и инспекторы Российской премьер-лиги (РПЛ) завершили подготовку к новому сезону. За пять дней сборов были разобраны спорные решения прошлого сезона, сданы фитнес, видео и теоретические тесты.
Новый сезон РПЛ стартует 15 июля матчем между «Химками» и «Зенитом». Встреча пройдет на стадионе «Химки». Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
Источник: https://t.me/rfsruofficial/2722
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15
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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