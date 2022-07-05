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Сегодня, 16:48

«Роналду среди арбитров»: 49-летний Безбородов — самый быстрый судья РПЛ в спринте

49-летний Безбородов стал самым быстрым судьей РПЛ в спринте
Карен Саркисян
Корреспондент
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Арбитр Владислав Безбородов показал лучший результат в беге на 40 метров на сборах, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

49-летний судья преодолел дистанцию за 5,33 секунды.

«Роналду среди арбитров», — говорится в Telegram-канале РФС.

Ранее арбитры и инспекторы Российской премьер-лиги (РПЛ) завершили подготовку к новому сезону. За пять дней сборов были разобраны спорные решения прошлого сезона, сданы фитнес, видео и теоретические тесты.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля матчем между «Химками» и «Зенитом». Встреча пройдет на стадионе «Химки». Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/2722
Футбол
РПЛ
РФС
Владислав Безбородов
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 - : -
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 - : -
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