В «Зените» опровергли информацию о договоренности с Нобоа

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о том, что клуб хочет вернуть полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в случае ухода Вендела.

«Правда ли, что «Зенит» обсудил с Нобоа возможное возвращение? Нет», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее издание Coluna Dofla сообщало, что Вендел может перейти в «Эвертон» или «Наполи».

37-летний эквадорец Нобоа выступал в составе «Зенита» с 2017 по 2019 год.

Нобоа был признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22. 37-летний игрок провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.