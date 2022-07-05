В «Зените» опровергли информацию о договоренности с Нобоа
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о том, что клуб хочет вернуть полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в случае ухода Вендела.
«Правда ли, что «Зенит» обсудил с Нобоа возможное возвращение? Нет», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее издание Coluna Dofla сообщало, что Вендел может перейти в «Эвертон» или «Наполи».
37-летний эквадорец Нобоа выступал в составе «Зенита» с 2017 по 2019 год.
Нобоа был признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22. 37-летний игрок провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.
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|0
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|0
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|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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