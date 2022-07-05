«Зенит» хочет вернуть Нобоа, если Вендел покинет клуб
«Зенит» обсудил с полузащитником «Сочи» Кристианом Нобоа его потенциальное возвращение в клуб из Санкт-Петербурга, утверждает «Чемпионат».
Зенит" рассматривает вариант с возвращением Нобоа, если полузащитник Вендел решит покинуть клуб.
«Зенит» и Нобоа достигли устного соглашения о возвращении, если ситуация с Венделом действительно закончится уходом полузащитника.
Напомним, Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из санкт-петербургского «Зенита». Контракт 37-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В минувшем сезоне РФС признал Нобоа лучшим игроком России.
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10
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11
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|0-0
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12
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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