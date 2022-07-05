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Сегодня, 16:43

«Зенит» хочет вернуть Нобоа, если Вендел покинет клуб

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» обсудил с полузащитником «Сочи» Кристианом Нобоа его потенциальное возвращение в клуб из Санкт-Петербурга, утверждает «Чемпионат».

Зенит" рассматривает вариант с возвращением Нобоа, если полузащитник Вендел решит покинуть клуб.

«Зенит» и Нобоа достигли устного соглашения о возвращении, если ситуация с Венделом действительно закончится уходом полузащитника.

Напомним, Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из санкт-петербургского «Зенита». Контракт 37-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В минувшем сезоне РФС признал Нобоа лучшим игроком России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4746605-zenit-hochet-vernut-noboa-esli-vendel-pokinet-klub.html
Кристиан Нобоа
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Сочи
9
7
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 - : -
16.07 15:00
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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