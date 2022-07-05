«Зенит» хочет вернуть Нобоа, если Вендел покинет клуб

«Зенит» обсудил с полузащитником «Сочи» Кристианом Нобоа его потенциальное возвращение в клуб из Санкт-Петербурга, утверждает «Чемпионат».

Зенит" рассматривает вариант с возвращением Нобоа, если полузащитник Вендел решит покинуть клуб.

«Зенит» и Нобоа достигли устного соглашения о возвращении, если ситуация с Венделом действительно закончится уходом полузащитника.

Напомним, Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из санкт-петербургского «Зенита». Контракт 37-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В минувшем сезоне РФС признал Нобоа лучшим игроком России.