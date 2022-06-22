Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:35

Пресняков — о Суперкубке: «Спартак» возмущался, потому что нельзя так командовать нашим чемпионатом»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение красно-белых не бойкотировать матч с «Зенитом» за Суперкубок России.

«Спартак» возмущался, потому что нельзя так командовать нашим чемпионатом и футболом. Сколько сейчас будет газпромовских команд играть? Можно свой собственный чемпионат проводить и играть в Питере. «Зенит» и без того силен, не обязательно все у них играть. Они и так выиграют, но огорчает такое командование нашим футболом. Чемпионат должен все же вызывать интерес и быть интересным для всех. Раз принято решение, что матч за Суперкубок будет в Питере, то зачем объявлять бойкот. Это все бесполезно", — сказал Пресняков «СЭ».

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

22 июня «Спартак» заявил, что не будет бойкотировать игру с «Зенитом» за Суперкубок.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
«Зенит» подписывает Кассьерру, «Уфа» пытается пристроить Агаларова, Крицюк возвращается в Португалию. Главные трансферные слухи РПЛ на 22 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный переход Зиньковского в «Спартак»
Президент РПЛ Хачатурянц рассказал о ситуации со стадионом «Факела»
Ветеран ЦСКА — о заявлении «Спартака»: «Что сделаешь с этими петербуржцами? У них все схвачено»
Жемалетдинов получил травму на тренировке в ходе предсезонных сборов
Источник: «Спартак» заплатит за Зиньковского 240 миллионов рублей
Леонид Федун отреагировал на заявление «Спартака» о матче за Суперкубок с «Зенитом»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Ветеран ЦСКА — о заявлении «Спартака»: «Что сделаешь с этими петербуржцами? У них все схвачено»
Леонид Федун отреагировал на заявление «Спартака» о матче за Суперкубок с «Зенитом»
«Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Абаскаль провел первую тренировку в «Спартаке»
«Коринтианс» хочет подписать Алберто после решения ФИФА о приостановке контрактов
Терюшков подтвердил интерес «Зенита» к Лантратову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кайо: «Мы видели решение ФИФА, думаю, что игрок останется в «Краснодаре»

Источник: «Спартак» заплатит за Зиньковского 240 миллионов рублей
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости