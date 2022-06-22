Пресняков — о Суперкубке: «Спартак» возмущался, потому что нельзя так командовать нашим чемпионатом»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение красно-белых не бойкотировать матч с «Зенитом» за Суперкубок России.

«Спартак» возмущался, потому что нельзя так командовать нашим чемпионатом и футболом. Сколько сейчас будет газпромовских команд играть? Можно свой собственный чемпионат проводить и играть в Питере. «Зенит» и без того силен, не обязательно все у них играть. Они и так выиграют, но огорчает такое командование нашим футболом. Чемпионат должен все же вызывать интерес и быть интересным для всех. Раз принято решение, что матч за Суперкубок будет в Питере, то зачем объявлять бойкот. Это все бесполезно", — сказал Пресняков «СЭ».

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

22 июня «Спартак» заявил, что не будет бойкотировать игру с «Зенитом» за Суперкубок.